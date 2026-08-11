Грулев и еще два игрока "Нижнего Новгорода" вошли в символическую сборную по итогам 5 тура Первой лиги
Стали известны лучшие футболисты по итогам минувшего тура Первой лиги.
Пресс-служба Первой лиги опубликовала символическую сборную лучших игроков по итогам завершившегося 5-го тура.
В команду вошли сразу три футболиста "Нижнего Новгорода", по два представителя "Ротора" и "Велеса", а также игроки "Урала", "Енисея", костромского "Спартака" и "Текстильщика".
Лучшим тренерским штабом стал штаб Дмитрия Парфенова из волгоградского "Ротора".