"Я был в шоке". Вратарь "Ахмата" - о болельщиках воронежского "Факела"

Голкипер "Ахмата" Вадим Ульянов высказался о болельщиках соперника после матча 3-го тура РПЛ против "Факела" (0:0).

Фото: ФК "Факел"

"В Воронеже хорошие болельщики, хорошая поддержка, я в шоке был просто, мне очень понравилось. Очень приятно играть.