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"Я был в шоке". Вратарь "Ахмата" - о болельщиках воронежского "Факела"

Голкипер "Ахмата" Вадим Ульянов высказался о болельщиках соперника после матча 3-го тура РПЛ против "Факела" (0:0).
Фото: ФК "Факел"
"В Воронеже хорошие болельщики, хорошая поддержка, я в шоке был просто, мне очень понравилось. Очень приятно играть.

И мы знали, что если мы чуть-чуть дадим шанс "Факелу", то болельщики погонят их вперед, и будет очень тяжелый матч. Но мы справились с их натиском", - сказал Ульянов.

Матчем между "Факелом" и "Ахматом" завершился вчера, 10 августа, третий тур Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Воронеже и завершилась нулевой ничьей.

По итогам тура грозненская команда набрала два очка и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата. В активе подопечных Станислава Черчесова две ничьих и одно поражение.

Источник: "Матч ТВ"

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