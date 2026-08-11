"Я был в шоке". Вратарь "Ахмата" - о болельщиках воронежского "Факела"

"В Воронеже хорошие болельщики, хорошая поддержка, я в шоке был просто, мне очень понравилось. Очень приятно играть.
И мы знали, что если мы чуть-чуть дадим шанс "Факелу", то болельщики погонят их вперед, и будет очень тяжелый матч. Но мы справились с их натиском", - сказал Ульянов.
Матчем между "Факелом" и "Ахматом" завершился вчера, 10 августа, третий тур Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Воронеже и завершилась нулевой ничьей.
По итогам тура грозненская команда набрала два очка и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата. В активе подопечных Станислава Черчесова две ничьих и одно поражение.
Источник: "Матч ТВ"