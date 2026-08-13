Погребняк назвал фаворитов на золотые медали РПЛ в текущем сезоне

Фото: ФК "Зенит"



" Зенит ", " Краснодар " и " Спартак " — это три команды, которые явно сильнее остальных по составу и качеству игры, это факт. Думаю, в этом сезоне борьба за титул будет идти до последнего тура. Интрига у нас точно будет", - сказал Погребняк " Матч ТВ ".

В прошлом сезоне чемпионом в Российской Премьер-Лиге стал "Зенит", обогнав "Краснодар" на два балла. "Спартак" финишировал на четвертом месте.На данный момент после трех туров лидером является "Краснодар", набрав 9 очков, "Зенит" и "Спартак" занимают второе и третье место соответственно, имея в своем активе по 6 баллов.