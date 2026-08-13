Бояринцев: Даку будет непросто в "Спартаке"

Фото: ФК "Спартак"

"Даку будет непросто, ему нужно будет по?новому доказывать, потому что конкуренция в " Спартака " выше, чем в "Рубине". Даку — хороший форвард, доказавший свою состоятельность в РПЛ, но "Спартак" — это "Спартак", - сказал Бояринцев " Матч ТВ ".

Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил контракт на три года. Форвард дебютировал за красно-белых в матче 3 тура чемпионата России, выйдя на замену во встрече с "Краснодаром". Результативными действиями албанский нападающий не отметился.