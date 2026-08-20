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"Омерзительно. Что плохого "Динамо" сделало судьям?" Добровинский возмутился решениями арбитров

Известный адвокат и болельщик "Динамо" Александр Добровинский подверг резкой критике судейство в матчах московской команды на старте сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
Добровинский остался недоволен решениями арбитров во встречах бело-голубых с "Зенитом" и "Краснодаром". По его мнению, в обоих случаях спорные эпизоды трактовались не в пользу "Динамо".

"Омерзительное судейство по отношению к "Динамо". В матче с "Зенитом" был пенальти, грубейшая ошибка судьи. На мой взгляд, Кукуян вообще не имеет права судить. Он увидел то, что никто не увидел, да еще и главного судью в этом убедил", — заявил Добровинский.

Также болельщик бело-голубых обратил внимание на эпизод в игре с "Краснодаром".

"Весь стадион видел руку у Оздоева — свистка нет. Что плохого "Динамо" сделало судьям?" — добавил Добровинский.

После четырех туров РПЛ "Динамо" набрало четыре очка и занимает десятое место. В следующем матче чемпионата команда Сандро Шварца примет "Родину" на своем поле.

Источник: "СЭ"

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