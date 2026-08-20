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"Динамо" обратилось в ЭСК после матча с "Краснодаром" - СМИ

Московское "Динамо" обратилось в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить два спорных эпизода кубкового матча с "Краснодаром".
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
Бело-голубые остались недовольны решениями судейской бригады в игре FONBET Кубка России, завершившейся победой "Краснодара" со счетом 1:0.

Первый эпизод произошел уже на пятой минуте. После удара Виктора Окишора мяч в штрафной площади попал в руку Магомеда Оздоева, однако пенальти назначен не был.

Также "Динамо" попросило ЭСК рассмотреть победный гол Казбека Мукаилова на 44-й минуте. Московский клуб считает, что взятию ворот могло предшествовать нарушение правил.

Главным арбитром встречи был Никита Новиков.

Источник: "РБ Спорт"

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