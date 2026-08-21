В "Родине" высказались о подписании Онугхи

- Мы подписали Германа в статусе свободного агента. Чтобы оказаться у нас, он пошел на расторжение контракта с турками и на существенное понижение зарплаты, потому что у человека есть огонь в груди.
Жажда доказывать, играть, бороться, биться, забивать. У Германа победная ментальность, - приводит слова Зинина "СЭ".
Вчера, 20 августа, "Родина" объявила о подписании Германа Онугхи на правах свободного агента - нападающий подписал со столичным клубом контракт до лета 2029 года. Ранее форвард выступал за датский "Вайле", "Краснодар", "Кайсериспор", казанский "Рубин" и ряд других российских клубов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 1,8 миллионов евро.
После 4 сыгранных туров "Родина" занимает 11 место в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе.