"Показалось, что в какой-то момент у него пропало желание играть". Орлов - о Венделе в матче со "Спартаком"

Фото: ФК "Зенит"

Мне показалось, что в какой-то момент у него пропало желание играть. Да, покинул поле из-за травмы. Но он еще и в первом тайме карточку получил зачем-то... Может быть, для того, чтобы его в итоге заменили?" - сказал Орлов.