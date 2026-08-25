"Показалось, что в какой-то момент у него пропало желание играть". Орлов - о Венделе в матче со "Спартаком"

Мне показалось, что в какой-то момент у него пропало желание играть. Да, покинул поле из-за травмы. Но он еще и в первом тайме карточку получил зачем-то... Может быть, для того, чтобы его в итоге заменили?" - сказал Орлов.
"Зенит" проиграл московскому "Спартаку" в центральном матче 5-го тура чемпионата России со счетом 0:2. Полузащитник Вендел вышел в стартовом составе петербургской команды и получил желтую карточку на 21-й минуте игры, а на 82-й попросил замену и ушел с поля, хромая.
В этом сезоне 28-летний бразилец сыграл в 6 встречах за сине-бело-голубых во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.
Источник: "СЭ"