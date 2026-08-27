Дерби кризисных "Локомотива" и "Динамо", южное дерби "Краснодар" - "Ростов" и первый выезд ЦСКА: превью 6 тура РПЛ

«Акрон» — ЦСКА
Тольяттинцы в прошлом туре потерпели разгромное поражение в самарском дерби от «Крыльев Советов» (0:3). Команда Срджана Благоевича еще не побеждала в чемпионате, трижды проиграв и два раза сыграв вничью. Интересно, что единственная победа «Акрона» в этом сезоне была именно над ЦСКА в матче Кубка России (1:0). Смогут повторить?
В прошлом туре «армейцы» выиграли в московском дерби у «Локомотива» (3:2). Беспроигрышная серия москвичей составляет уже 5 матчей кряду (3 победы, 2 ничьих). Но подошла к концу их уникальная серия из пяти подряд домашних игр и теперь красно-синим предстоит два выезда.
«Факел» — «Зенит»
Воронежцы в прошлом туре сыграли дома вничью с «Оренбургом» (0:0). Вернувшиеся в РПЛ «наглецы» еще не одержали ни одной победы на старте сезона. Подопечные Олега Василенко дважды сыграли вничью и потерпели три поражения, по праву находясь в зоне прямого вылета, на предпоследней 15-й строчке в турнирной таблице.
В предыдущем туре сине-бело-голубые проиграли в гостях «Спартаку» (0:2). Это поражение стало для них вторым в текущем первенстве и отставание от ушедшего в отрыв «Краснодара» составляет уже шесть очков. К списку бед петербуржцев добавилась дисквалификация удаленного Глушенкова и неопределенность со здоровьем Вендела, попросившего замену в игре с красно-белыми.
«Краснодар» — «Ростов»
В прошлом туре краснодарцы выиграли на выезде у махачкалинского «Динамо» благодаря чудо-голу Жубала (1:0). Эта победа стала пятой для «быков», и они по-прежнему продолжают набирать максимум очков и возглавлять пелотон.
Ростовчане в прошлом туре крупно проиграли в Грозном «Ахмату» (1:4). Таким образом команда Джонатана Альбы не знает радости побед на протяжении трех встреч в РПЛ подряд (2 ничьих и поражение). Примечательно, что «Ростов» не выигрывает в южном дерби с весны 2024 года.
«Локомотив» — «Динамо»
Матч тура состоится на «РЖД Арене» в субботу, 29 августа.
«Железнодорожники» уступили в прошлом туре в столичном дерби ЦСКА (2:3). Команда находится в глубоком кризисе и докатилась уже до зоны стыков. В нынешнем чемпионате красно-зеленые еще ни разу не победили и идут 14-ми в общем зачете. Ложкой меда стало подписание на неделе полузащитника самарцев Бабкина, который должен усилить центр поля.
Бело-голубые продолжают чередовать поражения с ничьими. В прошлом туре подопечные Сандро Шварца разделались у себя дома с «Родиной» (3:1). А самое приятное для болельщиков то, что наконец-то прервал свою голевую засуху Тюкавин, разразившийся сразу дублем.
«Ахмат» — «Крылья Советов»
В прошлом туре грозненцы одержали первую победу в 5 стартовых турах чемпионата, разгромив на своем поле «Ростов» (4:1). Благодаря этому команда Станислава Черчесова набрала пять очков и вздохнула чуть свободнее, немного поднявшись в турнирной таблице.
Самарцы в прошлом туре также добыли свои первые три очка, разгромив «Акрон» (3:0). Соперники соседствуют в общем зачете, но против коллектива под руководством Сергея Булатова говорит статистика: в 10 последних очных встречах они победили лишь однажды.
«Родина» — «Балтика»
Москвичи в прошлом туре проиграли на выезде столичному «Динамо» (1:3). В пяти стартовых турах в дебютном сезоне в РПЛ они одержали пока только одну победу, один раз сыграли вничью и трижды уступили. Команда много забивает, но и в защите играет крайне ненадежно.
В прошлом туре калининградцы вырвали у себя дома ничью с «Рубином» (1:1). На 90+4-й минуте защитник Варатынов не дал состояться третьему поражению балтийцев. Андрей Талалаев показал очередной неприличный жест и вызван на заседание КДК, которая может впаять специалисту очередную дисквалификацию.
«Спартак» — «Оренбург»
Красно-белые в прошлом туре уверенно переиграли на своем поле «Зенит» (2:0) и подходят к этой игре в отличном настроении. Подопечные Хуана Карседо набрали 12 очков и продолжают погоню за лидирующим в таблице «Краснодаром». Также не может не радовать результативная серия Угальде и полноценное возвращение в строй Барко.
Оренбуржцы в прошлом туре сыграли в Воронеже вничью с «Факелом» (0:0). Это уже третий подряд ничейный исход для клуба в чемпионате после разгрома от «Зенита». Команды уже встречались в этом сезоне в Кубке страны и тогда игра на «Лукойл Арене» завершилась безоговорочной победой москвичей со счетом 5:1.
«Рубин» — «Динамо» Махачкала
В прошлом туре казанцы упустили в компенсированное время победу в гостях над «Балтикой» (1:1). Команда Франка Артиги играет вничью третий тур подряд, но и серия без поражений достигла уже 4-х матчей кряду. Ходят слухи, что в клубе недовольны тем футболом, который показывают рубиновые, и кресло под главным тренером может начать раскачиваться.
Махачкалинцы в прошлом туре проиграли у себя дома «Краснодару» (0:1). Подопечных Вадима Евсеева похоронил в этой игре невероятный гол центрального защитника «быков» Жубала ударом через себя. Тем не менее динамовцы с 9-ю набранными очками продолжают идти в группе лидеров, занимая пятое место в таблице.
Фото: РПЛ