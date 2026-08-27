Домашний матч "Динамо" перенесен с "ВТБ Арены" на другой стадион

Фото: ФК "Динамо"

"Матч " Динамо " - "Оренбург" 12 сентября пройдёт на "РЖД Арене". Информируем, что домашняя игра 8-го тура РПЛ с "Оренбургом" перенесена с "ВТБ Арены". В период с 11 по 13 сентября на "ВТБ Арене" запланировано другое мероприятие", - написано в Telegram-канале клуба

12 сентября должен состояться матч в рамках восьмого тура Российской Премьер-Лиги между московским "Динамо" и "Оренбургом". Встреча должна была пройти на "ВТБ Арене" - домашнем стадионе бело-голубых. Начало игры запланировано на 18:30 по московскому времени.С 11 по 14 сентября на "ВТБ Арене" пройдет предсезонный турнир по баскетболу - Суперкубок Единой Лиги ВТБ.