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Семак: Вендел нам точно не поможет в матче с "Факелом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил, примет ли Вендел участие в матче с "Факелом".
Фото: ФК "Зенит"
Российский специалист сообщил, что бразильский футболист получил травму в матче со "Спартаком".

- Вендела заменили в матче со "Спартаком". Всё ли с ним в порядке в плане здоровья?

- Нет, у Вендела повреждение. Насколько оно серьезное, в ближайшее время предстоит понять. Вендел в ближайшем матче точно нам не поможет, - сказал Семак официальному сайту клуба

23 августа состоялся матч 5-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом". Красно-белые на домашнем поле одержали победу над сине-бело-голубыми со счетом 2:0. Вендел вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте встречи из-за повреждения.

В субботу, 29 августа, "Зенит" встретится с "Факелом" в рамках 6-го тура РПЛ.

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