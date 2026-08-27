Семак: Вендел нам точно не поможет в матче с "Факелом"

- Вендела заменили в матче со "Спартаком". Всё ли с ним в порядке в плане здоровья?
- Нет, у Вендела повреждение. Насколько оно серьезное, в ближайшее время предстоит понять. Вендел в ближайшем матче точно нам не поможет, - сказал Семак официальному сайту клуба
23 августа состоялся матч 5-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом". Красно-белые на домашнем поле одержали победу над сине-бело-голубыми со счетом 2:0. Вендел вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте встречи из-за повреждения.
В субботу, 29 августа, "Зенит" встретится с "Факелом" в рамках 6-го тура РПЛ.