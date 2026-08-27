Официально: ЦСКА продлил контракт с Круговым

"ПФК ЦСКА продлил контракт с Данилом Круговым! Новое соглашение с футболистом будет действовать до конца июня 2029 года с опцией продления еще на один сезон", - написано в Telegram-канале клуба.
Данил Круговой перешел из петербургского "Зенита" в московский ЦСКА с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 7 матчей и отдал 1 результативную передачу. Прошлое соглашение футболиста с "армейцами" действовало до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость 28-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.