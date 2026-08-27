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Два футболиста "Спартака" могут уйти в аренду

"Спартак" может отдать в аренду двух футболистов.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, "Ротор" заинтересован в Никите Массалыге и Иване Сорокине. "Спартак" готов отдать футболистов в аренду для их развития. Отмечается, что окончательное решение будет за главным тренером красно-белых Хуаном Карлосом Карседо.

Массалыга выступает за основную команду "Спартака" с начала 2026 года. На счету правого вингера 13 матчей, 1 гол и 1 голевая передача.

Сорокин провел за красно-белых 2 встречи, результативными действиями не отметился. Соглашение 18-летнего футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.

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