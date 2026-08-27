Матчи Скрыть

"Балтика" ведет переговоры по трансферу нападающего - источник

Калининградская "Балтика" заинтересована в марокканском нападающем.
Фото: ФК "Балтика"
По информации источника, "Балтика" ведет переговоры по трансферу Амина Суана за 400 тысяч евро. Клуб предложил футболисту контракт на 3 года с зарплатой 30 тысяч евро в месяц.

Суан выступает в составе марокканского "ФЮСа" с конца июля 2024 года. Всего за клуб правый вингер провел 57 матчей, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 24-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 900 тысяч евро.

Источник: Sport24

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится