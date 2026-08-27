По информации источника, "Балтика" ведет переговоры по трансферу Амина Суана за 400 тысяч евро. Клуб предложил футболисту контракт на 3 года с зарплатой 30 тысяч евро в месяц.
Суан выступает в составе марокканского "ФЮСа" с конца июля 2024 года. Всего за клуб правый вингер провел 57 матчей, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 24-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 900 тысяч евро.
Источник: Sport24
"Балтика" ведет переговоры по трансферу нападающего - источник
Калининградская "Балтика" заинтересована в марокканском нападающем.
Фото: ФК "Балтика"