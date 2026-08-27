По информации источника, "Краснодар" ведет переговоры по трансферу Майсона Родригеса из "Униона Санта-Фе". "Быки" готовы заплатить за футболиста 4,5 миллиона долларов.
Родригес выступает в составе аргентинского клуба с июля 2025 года. Всего за "Унион Санта-Фе" защитник провел 36 матчей и забил 1 гол. Соглашение с игроком рассчитано до конца декабря 2028 года. Трансферная стоимость 23-летнего уругвайца по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
"Краснодар" может подписать молодого защитника
"Краснодар" ведет переговоры по трансферу футболиста.
Фото: ФК "Унион Санта-Фе"