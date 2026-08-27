Андреев: цена 25 миллионов евро, как за Батракова, хорошая и для Кисляка

"Батраков же уехал в "Галатасарай", а Матвей для меня со всех сторон — и с футбольной, и с нефутбольной — большой человек, желаю ему только роста. Цена 25 миллионов евро, как за Батракова, хорошая и для Кисляка", - сказал Андреев "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что турецкий "Бешикташ" интересовался приобретением полузащитника Матвея Кисляка до 30 миллионов евро.
20 августа стало известно, что 21-летний хавбек Алексей Батраков подписал контракт с турецким "Галатасараем". Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.