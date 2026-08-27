Гаджиев назвал лучшую команду на старте РПЛ

"Наилучшие впечатления на старте РПЛ оставляет "Динамо" Махачкала. Например, в матче с московским "Динамо" результат не соответствует тому, что происходило на поле. Понятно, что претендовать на победу с "Краснодаром" — большая наглость, но на ничью вполне могли рассчитывать", - сказал Гаджиев "Чемпионату".
В прошлом сезоне подопечные Вадима Евсеева чуть не вылетели в Первую Лигу. Махачкалинское "Динамо" обыграло "Урал" в стыковых матчах и сохранило прописку в Премьер-Лиге.
На данный момент махачкалинское "Динамо" занимает пятое место в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе девять очков в пяти сыгранных матчах.