Талалаев дисквалифицирован на 4 игры за жест в матче с "Рубином"

Главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева дисквалифицировали на 4 встречи из-за неприличных жестов в матче 5-го тура РПл против "Рубина".

Фото: ФК "Балтика"

Об этом написано на официальном сайте РФС.



Также КДК оштрафовал главного тренера "Балтики" на 400 тысяч рублей.



На 64-й минуте после незасчитанного гола нападающего "Балтики" Чинонсо Оффора Талалаев повернулся в сторону трибун и демонстративно ударил ладонью о кулак.



Встреча закончилась со счётом 1:1. Калининградцы сумели спастись в самой концовке встречи. "Балтика" с семью очками занимает шестое место в РПЛ.