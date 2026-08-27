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Талалаев дисквалифицирован на 4 игры за жест в матче с "Рубином"

Главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева дисквалифицировали на 4 встречи из-за неприличных жестов в матче 5-го тура РПл против "Рубина".
Фото: ФК "Балтика"
Об этом написано на официальном сайте РФС.

Также КДК оштрафовал главного тренера "Балтики" на 400 тысяч рублей.

На 64-й минуте после незасчитанного гола нападающего "Балтики" Чинонсо Оффора Талалаев повернулся в сторону трибун и демонстративно ударил ладонью о кулак.

Встреча закончилась со счётом 1:1. Калининградцы сумели спастись в самой концовке встречи. "Балтика" с семью очками занимает шестое место в РПЛ.

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