Матчи Скрыть

"Если бы мне мой тренер такое показал, он вряд ли бы дотянул до зимней паузы." Червиченко - о жесте Талалаева

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко считает неприемлемыми жесты Андрея Талалаева в матче против "Рубина".
Фото: РПЛ
"Если бы мне мой тренер такое показал, он вряд ли бы дотянул до зимней паузы. Талалаев все больше и больше сваливается в какой?то неадекват. Боюсь, в один момент он может нарваться на что?то совсем неприятное", - сказал Червиченко "Матч ТВ".


На 64-й минуте после незасчитанного гола нападающего "Балтики" Чинонсо Оффора Талалаев повернулся в сторону трибун и демонстративно ударил ладонью о кулак. После игры тренер объяснил журналистам, что показывал руководству "Балтики", что команда не проиграет.

Встреча закончилась со счётом 1:1. Калининградцы сумели спастись в самой концовке встречи. "Балтика" с семью очками занимает шестое место в РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится