"Если бы мне мой тренер такое показал, он вряд ли бы дотянул до зимней паузы." Червиченко - о жесте Талалаева

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"Если бы мне мой тренер такое показал, он вряд ли бы дотянул до зимней паузы. Талалаев все больше и больше сваливается в какой?то неадекват. Боюсь, в один момент он может нарваться на что?то совсем неприятное", - сказал Червиченко " Матч ТВ ".

На 64-й минуте после незасчитанного гола нападающего "Балтики" Чинонсо Оффора Талалаев повернулся в сторону трибун и демонстративно ударил ладонью о кулак. После игры тренер объяснил журналистам, что показывал руководству "Балтики", что команда не проиграет.Встреча закончилась со счётом 1:1. Калининградцы сумели спастись в самой концовке встречи. "Балтика" с семью очками занимает шестое место в РПЛ.