Мостовой: Мусаев ни разу не топовый тренер, хватит нести ерунду

Фото: ФК "Краснодар"

"Мусаев топовый тренер? Вы вообще в своем уме там, а? Он ни разу не топовой тренер! Перестаньте нести ерунду. Он бы хоть разок в футбол сыграл, как это делали мы. Человек не играл в футбол, не знает, что это такое, но его все называют топовым. Лично мне очень смешно от этого. Если хотим выяснить, топ он или нет, давайте поставим его в средний клуб, и посмотрим, чего он там добьется. С такими игроками, как в "Краснодаре", все могут добиваться результата", — сказал Мостовой.