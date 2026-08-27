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Мостовой: Мусаев ни разу не топовый тренер, хватит нести ерунду

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info высказался о главном тренере "Краснодара" Мураде Мусаеве.
Фото: ФК "Краснодар"
Ранее комментатор Георгий Черданцев назвал Мусаева топовым российским тренером.

"Мусаев топовый тренер? Вы вообще в своем уме там, а? Он ни разу не топовой тренер! Перестаньте нести ерунду. Он бы хоть разок в футбол сыграл, как это делали мы. Человек не играл в футбол, не знает, что это такое, но его все называют топовым. Лично мне очень смешно от этого. Если хотим выяснить, топ он или нет, давайте поставим его в средний клуб, и посмотрим, чего он там добьется. С такими игроками, как в "Краснодаре", все могут добиваться результата", — сказал Мостовой.


Мурад Олегович тренирует "быков" с марта 2024 года, ранее он возглавлял команду с 2018 по 2021 год. В сезоне 24/25 "Краснодар" впервые в своей истории выиграл Российскую Премьер-Лигу.

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