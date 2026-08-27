Ловчев - о результатах "Локомотива": на месте тренера даже не знаю, что надо делать

"Продали игроков, и никого не купили, по большому счету. Так чемпионов не делают, наоборот — набирают игроков, да еще чтобы в запасе сидели заметные футболисты, и строят игру. На месте тренера даже не знаю, что надо делать", - сказал Ловчев "Матч ТВ".
После пяти туров железнодорожники набрали всего три очка и занимают 14-е место в турнирной таблице. Летом команду покинули несколько важных футболистов — Артём Карпукас, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев, а Данил Пруцев после завершения аренды вернулся в "Спартак".