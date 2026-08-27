Геркус: про Галактионова я ничего плохого сказать не могу

"Про Галактионова я ничего плохого сказать не могу. Он использует тех футболистов, которые у него есть. Мог бы он добиваться лучших результатов сейчас? Наверное, мог бы. Но он не чародей и не волшебник", - сказал Геркус "Матч ТВ".
Михаил Галактионов возглавляет "Локомотив" с ноября 2022-го года. В прошлом сезоне "железнодорожники" заняли третье место.
Первые пять матчей чемпионата не принесли железнодорожникам ни одной победы: команда дважды уступила и трижды сыграла вничью. С тремя очками "Локомотив" занимает 14-е место. В 6-м туре железнодорожники примут "Динамо".