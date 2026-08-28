Полузащитник "Динамо" Мх: мы заслуживаем своей работой идти на пятом месте

"Мы заслуживаем своей работой идти на пятом месте и будем продолжать так же. В этой команде каждый хочет быть наверху, и мы будем стараться это делать, отдавать все силы ради побед", - сказал Апшацев "Матч ТВ".
В прошлом сезоне подопечные Вадима Евсеева чуть не вылетели в Первую Лигу. Махачкалинское "Динамо" обыграло "Урал" в стыковых матчах и сохранило прописку в Премьер-Лиге.
На данный момент махачкалинское "Динамо" занимает пятое место в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе девять очков в пяти сыгранных матчах.