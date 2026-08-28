Гасилин дал прогноз на матч "Акрон" - ЦСКА

"В Кубке был суперротированный состав. В РПЛ выйдут сильнейшие. Игра будет очень похожая на матч армейцев против "Локомотива". "Акрон" постарается играть на контратаках, но будет наказан", - сказал Гасилин "Матч ТВ".Матч ТВ
Во втором туре группового этапа Кубка России "Акрон" обыграл ЦСКА со счетом 1:0.
Сегодня, 28 августа, матчем между тольяттинским "Акроном" и столичным ЦСКА стартует шестой тур Российской Премьер-Лиги. Игра пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена", стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Матч Премьер".