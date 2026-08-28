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Гасилин дал прогноз на матч "Акрон" - ЦСКА

Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ между "Акроном" и ЦСКА.
Фото: РПЛ
"В Кубке был суперротированный состав. В РПЛ выйдут сильнейшие. Игра будет очень похожая на матч армейцев против "Локомотива". "Акрон" постарается играть на контратаках, но будет наказан", - сказал Гасилин "Матч ТВ".Матч ТВ


Во втором туре группового этапа Кубка России "Акрон" обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

Сегодня, 28 августа, матчем между тольяттинским "Акроном" и столичным ЦСКА стартует шестой тур Российской Премьер-Лиги. Игра пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена", стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Матч Премьер".

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