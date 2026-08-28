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Колосков отреагировал на жесты Талалаева в матче с "Рубином"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на дисквалификацию Андрея Талалаева из-за жестов в матче с "Рубином".
Фото: ФК "Балтика"
"Тренер не только обязан тренировать, он должен еще и воспитывать, он педагог. Своим поведением он должен призывать футболистов и публику к примерному поведению. Он должен уважительно относиться к публике", - сказал Колосков "Матч ТВ".


КДК РФС оштрафовал Талалаева на 400 тысяч рублей и дисквалифицировал на 4 матча.

На 64-й минуте после незасчитанного гола нападающего "Балтики" Чинонсо Оффора Талалаев повернулся в сторону трибун и демонстративно ударил ладонью о кулак.

Встреча закончилась со счётом 1:1. Калининградцы сумели спастись в самой концовке встречи. "Балтика" с семью очками занимает шестое место в РПЛ.

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