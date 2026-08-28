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Кобелев: к выезду против "Акрона" "армейцы" подходят в хорошем состоянии

Прогноз на стартовый матч 6-го тура РПЛ "Акрон" - ЦСКА специально для Rusfootball.info дал известный российский футболист и тренер Андрей Кобелев.
Фото: ПФК ЦСКА
"Конечно, потеря на длительный срок Мойзеса и Баринова при нынешней кадровой ситуации для «армейцев» существенна. Особенно второго. Пусть говорят, не вписывается в систему, но лидер по духу. Нужна определенная обойма людей, которые и выходя со скамейки должны усиливать игру. Если трансферов не будет, остается уповать только на внутренние резервы. Вот Данилов растет на глазах, Лусиано забил наконец. Думаю, к этому выезду подходят в хорошем состоянии.
По поводу "Акрона" не хочу лезть во внутреннюю кухню – почему убрали Тедеева, Дзюбу… Другое дело, за какие заслуги взяли иностранного специалиста, а не нашего? Для меня это непонятно. Думаю, ЦСКА выиграет."


Сегодня, 28 августа, матчем между тольяттинским "Акроном" и столичным ЦСКА стартует шестой тур Российской Премьер-Лиги. Игра пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена", стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Матч Премьер".

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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