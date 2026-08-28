Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Акрон
18:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Нефтехимик
19:30
УфаНе начат

Смородская: если Семак уйдет, то "Зенит" просто развалится

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская в беседе с Rusfootball.info высказалась об игре "Зенита" на старте сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Понятно, что мы все привыкли видеть "Зенит" на вершине, но я уверена, что все будет у них нормально. Не хотела бы видеть "Зенит" без Семака. Если он уйдет, то команда просто развалится. Очень многое держится на нем", — сказала Смородская.

"Зенит" занимает 4-е место в таблице РПЛ с 9 очками в пяти матчах. Подопечные Сергея Семака потерпели два поражения: от "Родины" со счетом 1:2 и от московского "Спартака" — 0:2.

Матч шестого тура РПЛ с "Факелом" состоится 29 августа в 15:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится