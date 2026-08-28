"Понятно, что мы все привыкли видеть "Зенит" на вершине, но я уверена, что все будет у них нормально. Не хотела бы видеть "Зенит" без Семака. Если он уйдет, то команда просто развалится. Очень многое держится на нем", — сказала Смородская.
"Зенит" занимает 4-е место в таблице РПЛ с 9 очками в пяти матчах. Подопечные Сергея Семака потерпели два поражения: от "Родины" со счетом 1:2 и от московского "Спартака" — 0:2.
Матч шестого тура РПЛ с "Факелом" состоится 29 августа в 15:00 по московскому времени.
Смородская: если Семак уйдет, то "Зенит" просто развалится
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская в беседе с Rusfootball.info высказалась об игре "Зенита" на старте сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"