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Кобелев: "Динамо" - очевидный фаворит в матче с "Локомотивом"

Прогноз на столичное дерби 6-го тура РПЛ "Локомотив" - "Динамо" специально для Rusfootball.info дал легендарный динамовец Андрей Кобелев.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Могу понять Галактионова, поскольку сам был в похожей ситуации, когда все лучшие футболисты уходят. Соответственно что-то приходится придумывать на ходу, как перевод Монтеса в опорную зону, или Руденко чистым форвардом. С таким составом им будет тяжело и в сезоне, и в конкретном матче с "Динамо". Наверняка, последуют перестановки. Но здесь самое важное в другом – кто возьмет на себя роль лидера!
Вот все говорят, почему не в старте Пиняев? Во-первых, со стороны мы не знаем, в каком состоянии находится тот или иной футболист, а тренер себе не враг. Во-вторых, Пиняев, как открытая книга, а не новый Месси, как о нем кричали два года назад. У него только скорость, на которой он все время уходит вправо, а левой даже по мячу попасть не может. Перекрываешь правую ногу, пускаешь во фланг, и он бьется головой в угловой флажок. У меня он бы никогда не играл.
"Динамо" и до "Родины" играло неплохо. Теперь Тюкавин два забил, который за сезон свои 10 всегда "положит". У него всегда есть моменты, это главное. Просто не везло, как и команде в целом. А если близки еще к подписанию бразильского вингера, или даже двух, то "Динамо" явный претендент минимум на «тройку». Что касается отсутствующего Фомина, то в середине он не играет определяющей роли. Там есть Чавес, Маринкин, Миранчук, Бителло. Это не проблема. "Динамо" - очевидный фаворит в этом матче.


Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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