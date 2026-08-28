Глава РПЛ Алаев посетит заседание комитета УЕФА

"В декабре поеду на заседание комитета УЕФА.
Пройдет в Ньоне. Повестки пока не было, но сказали, что будет заседание", - приводит слова Алаева ТАСС.
Алаев является заместителем председателя комитета УЕФА по безопасности на стадионах. В нынешнем году президент Российской ПремьерЛиги не смог присутствовать на двух заседаниях организации по причине сложностей с визами и логистикой.
Напомним, с февраля 2022 года российские клубы и сборные не могут выступать в соревнованиях, организованных УЕФА и ФИФА.