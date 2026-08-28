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Глава РПЛ Алаев посетит заседание комитета УЕФА

Глава РПЛ Александр Алаев приглашен на заседание комитета Союза европейских футбольных ассоциаций.
Фото: РПЛ
"В декабре поеду на заседание комитета УЕФА.

Пройдет в Ньоне. Повестки пока не было, но сказали, что будет заседание", - приводит слова Алаева ТАСС.

Алаев является заместителем председателя комитета УЕФА по безопасности на стадионах. В нынешнем году президент Российской ПремьерЛиги не смог присутствовать на двух заседаниях организации по причине сложностей с визами и логистикой.

Напомним, с февраля 2022 года российские клубы и сборные не могут выступать в соревнованиях, организованных УЕФА и ФИФА.

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