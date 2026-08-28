Экспертно-судейская комиссия вынесла решение по обращению московского "Динамо" с просьбой проверить решение главного судьи Никиты Новикова не назначать на 5-й минуте пенальти в ворота "Краснодара" в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:1).
Контакт мяча с рукой игрока "быков" Магомеда Оздоева в собственной штрафной площади не является наказуемым, так как находилась в естественном положении. Футболист попытался убрать руку, но из-за высокой скорости мяча не смог этого сделать. Большинством голосов принято решение, что арбитр правильно не назначил одиннадцатиметровый удар.
Источник: РФС
ЭСК поддержала решение арбитра не назначать пенальти в матче "Динамо" - "Краснодар"
ЭСК рассмотрела обращение московского "Динамо" по итогам кубковой игры с "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"