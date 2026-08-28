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Стал известен дуэт комментаторов на дерби между "Локомотивом" и "Динамо"

Определены комментаторы, которые отработают на центральном матче 6-го тура РПЛ.
Фото: РПЛ
На центральный матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Локомотивом" и "Динамо" получили назначение комментаторы Константин Генич и Михаил Меламед.

Дерби состоится завтра, 9 августа, в Москве. Встреча пройдет на стадионе "РЖД Арена", стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени. Игру обслужит судейская бригада Ивана Абросимова.

Источник: РПЛ

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