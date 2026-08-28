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ЦСКА вырвал ничью в матче против "Акрона"

"Акрон" поделил дома очки с ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ (2:2).
Фото: ПФК ЦСКА
Нападающий Лусиано Гонду вывел гостей вперед на 13-й минуте игры. Спустя десять минут хозяева поля сравняли счет, а на 66-й повели благодаря голам защитника Йомара Рочи и форварда Жилсона Беншимола. "Армейцы" спаслись на 77-й минуте после точного дальнего выстрела вингера Энрике Кармо.

Чемпионат России

6 тур

Голы: Роча, 23, Беншимол, 66 - Лусиано, 13, Кармо, 77.

"Акрон": Гудиев, Роча, Витор, Бардыбахин, Эсковаль, Бистрович (Хосонов, 82), Лончар, Марадишвили (Дмитриев, 71), Попенков, Беншимол, Дуду (Базилевский, 87).

ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Данилов, Гайич (Мусаев, 74), Алвес, Обляков, Глебов, Кисляк (Козлов, 20, Абдулкадыров, 74), Попович (Кармо, 59), Лусиано.

Предупреждения: Попенков, 32, Бистрович, 73, Эсковаль, 73, Лусиано, 73.

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