ЦСКА вырвал ничью в матче против "Акрона"

Фото: ПФК ЦСКА

Нападающий Лусиано Гонду вывел гостей вперед на 13-й минуте игры. Спустя десять минут хозяева поля сравняли счет, а на 66-й повели благодаря голам защитника Йомара Рочи и форварда Жилсона Беншимола. "Армейцы" спаслись на 77-й минуте после точного дальнего выстрела вингера Энрике Кармо.: Роча, 23, Беншимол, 66 - Лусиано, 13, Кармо, 77.: Гудиев, Роча, Витор, Бардыбахин, Эсковаль, Бистрович (Хосонов, 82), Лончар, Марадишвили (Дмитриев, 71), Попенков, Беншимол, Дуду (Базилевский, 87).: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Данилов, Гайич (Мусаев, 74), Алвес, Обляков, Глебов, Кисляк (Козлов, 20, Абдулкадыров, 74), Попович (Кармо, 59), Лусиано.: Попенков, 32, Бистрович, 73, Эсковаль, 73, Лусиано, 73.