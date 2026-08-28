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Аршавин: именно благодаря Соболеву "Зенит" стал чемпионом в 2026 году

Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин изменил мнение об игре нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"В текущем году он выглядит здорово. Александр – большой молодец и является одной из главных движущих сил коллектива. Скажу больше: именно благодаря Соболеву "Зенит" стал чемпионом в 2026 году", - сказал Аршавин.

В текущем сезоне нападающий Александр Соболев принял участие в 7 матчах за петербургскую команду во всех турнирах, в которых записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи.

По итогам прошлого сезона 29-летний форвард в составе сине-бело-голубых впервые в своей карьере стал чемпионом России.

Источник: "RT на русском"

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