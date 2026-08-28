"Команда играющая". Черчесов высказался о предстоящем матче с "Крыльями Советов"

"Нацеливаем ребят на непростой матч. Команда играющая, если им дать играть, она может проблемы создать любой команде, мы это видели.
С ЦСКА они играли на выезде хорошо. Одним словом, нас ждет опять матч, где надо нам максимально свои качества проявить", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
Матч шестого тура Российской Премьер-Лиги между "Ахматом" и "Крыльями Советов" состоится завтра, 29 августа. Игра пройдет на стадионе "Ахмат Арена", стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Напомним, в прошлом туре обе команды одержали свои первые победы в нынешнем чемпионате. Подопечные Станислава Черчесова разгромили на своем поле "Ростов" (4:1), а самарцы одержали крупную победу над "Акроном" (3:0).