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"Команда играющая". Черчесов высказался о предстоящем матче с "Крыльями Советов"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов поделился ожиданиями от игры 6-го тура РПЛ против самарских "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Ахмат"
"Нацеливаем ребят на непростой матч. Команда играющая, если им дать играть, она может проблемы создать любой команде, мы это видели.

С ЦСКА они играли на выезде хорошо. Одним словом, нас ждет опять матч, где надо нам максимально свои качества проявить", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".

Матч шестого тура Российской Премьер-Лиги между "Ахматом" и "Крыльями Советов" состоится завтра, 29 августа. Игра пройдет на стадионе "Ахмат Арена", стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Напомним, в прошлом туре обе команды одержали свои первые победы в нынешнем чемпионате. Подопечные Станислава Черчесова разгромили на своем поле "Ростов" (4:1), а самарцы одержали крупную победу над "Акроном" (3:0).

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