"Команда играющая". Черчесов высказался о предстоящем матче с "Крыльями Советов"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов поделился ожиданиями от игры 6-го тура РПЛ против самарских "Крыльев Советов".

Фото: ФК "Ахмат"

"Нацеливаем ребят на непростой матч. Команда играющая, если им дать играть, она может проблемы создать любой команде, мы это видели.