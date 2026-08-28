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Шаронов: на данный момент "Локомотив" превратился в середняка

Бывший главный тренер "Рубина" Роман Шаронов оценил игру "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
"Я играл в этой команде. На данный момент она превратилась в середняка. Надо понимать, чего мы хотим. Какая стратегия есть у клуба — мы хотим быть середняком, но у нас играет огромное количество воспитанников или мы середняк и ежегодно тратим деньги на легионеров", - сказал Шаронов "Чемпионату".


"Локомотив" не одержал ни одной победы в пяти стартовых турах чемпионата России. Москвичи трижды сыграли вничью и потерпели два поражения, набрав три очка. Команда располагается на 14-й строчке таблицы РПЛ.

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