Шаронов: на данный момент "Локомотив" превратился в середняка

"Я играл в этой команде. На данный момент она превратилась в середняка. Надо понимать, чего мы хотим. Какая стратегия есть у клуба — мы хотим быть середняком, но у нас играет огромное количество воспитанников или мы середняк и ежегодно тратим деньги на легионеров", - сказал Шаронов "Чемпионату".
"Локомотив" не одержал ни одной победы в пяти стартовых турах чемпионата России. Москвичи трижды сыграли вничью и потерпели два поражения, набрав три очка. Команда располагается на 14-й строчке таблицы РПЛ.