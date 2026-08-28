"Я даже удивился". Пруцев рассказал об изменении обстановки в "Спартаке"

"Обстановка сильно поменялась за тот год, что был в аренде? Сильно. Разумеется, в лучшую сторону. Я даже удивился – и очень рад такой атмосфере.
Да, в матчах чемпионата выхожу на замену, а в старте – пока только в Кубке. Но важнее всего общая цель команды. Поэтому никаких обид нет", - сказал Пруцев.
Напомним, прошлый сезон Данил Пруцев провел на правах аренды в московском "Локомотиве".
В этом сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 8 матчах за красно-белых во всех турнирах, в которых провел на поле суммарно 214 минут и отличился забитым мячом. Действующий контракт игрока со "Спартаком" рассчитан до лета 2028 года.
Источник: ФК "Спартак"