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"Я даже удивился". Пруцев рассказал об изменении обстановки в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Данил Пруцев высказался об изменениях в московской команде.
Фото: ФК "Спартак"
"Обстановка сильно поменялась за тот год, что был в аренде? Сильно. Разумеется, в лучшую сторону. Я даже удивился – и очень рад такой атмосфере.

Да, в матчах чемпионата выхожу на замену, а в старте – пока только в Кубке. Но важнее всего общая цель команды. Поэтому никаких обид нет", - сказал Пруцев.

Напомним, прошлый сезон Данил Пруцев провел на правах аренды в московском "Локомотиве".

В этом сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 8 матчах за красно-белых во всех турнирах, в которых провел на поле суммарно 214 минут и отличился забитым мячом. Действующий контракт игрока со "Спартаком" рассчитан до лета 2028 года.

Источник: ФК "Спартак"

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