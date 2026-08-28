ЦСКА без Кисляка потерял себя и очки. «Акрон» опять остановил «армейцев»

Но 18 августа команды встретились в Кубке – ЦСКА внезапно потерпел первое поражение в сезона, а «Акрон» ещё более неожиданно одержал первую победу, причём играя более получаса в меньшинстве. Впрочем, переоценивать этот успех команды Благоевича было нельзя из-за статуса турнира и ротации с обеих сторон.
В «Крыльях» или «Акроне» Лусиано стал бы лучшим бомбардиром?
ЦСКА, словно вдохновлённый новой формой к 115-летию клуба, с первых минут захватил инициативу. Гости на слабо заполненном стадионе вели себя как хозяева и наседали – к 13-й минуте они владели мячом 67% времени и вели по ударам 7:0. Седьмой удар и оказался результативным.
Забил, конечно же, Лусиано Гонду. Конечно же, потому что до прошлого тура аргентинец забивал за ЦСКА исключительно на «Солидарность Самара Арене»:
- 4 апреля, РПЛ, гол «Акрону» в Самаре (победа 2:1)
- 7 апреля, Кубок, хет-трик «Крыльям» в Самаре (победа 5:2)
- 22 августа, РПЛ, гол «Локомотиву» дома (победа 3:2)
- 28 августа, РПЛ, гол «Акрону» в Самаре (ничья 2:2)
Более того, 18 октября 2024-го Гонду забивал «Акрону» в Самаре за «Зенит»! Таким образом, это уже 6-й гол аргентинца на любимом стадионе!
Но чисто по-футбольному гораздо интереснее заката от Лусиано в пустые было единоборство Глебова и Бардыбахина. Защитник «Акрона» имел фору по расстоянию и, казалось, овладел мячом, однако Кирилл классно его оттёр и выкатил мяч партнёру. Не помогли Благоевичу и 5 защитников, которых он выпустил впервые и вынужденно – перед матчем 3 игрока «Акрона» слегли с ротавирусом и добились к 6 травмированным.
Правда, героем Гонду так и не стал – «Акрон» всё-таки не «Крылья», забивает тольяттинцам Лусиано строго по одному, поэтому в концовке выход 1 на 1 при счёте 2:2 он загубил.
ЦСКА сломался вместе с Кисляком
Но не успели болельщики гостей толком порадоваться мощному и результативному началу, как после столкновения с Лончаром в центре поля на газоне оказался Кисляк. Матвей в итоге тревожно ушёл в подтрибунку, держась за спину. ЦСКА оказался в смятении. Козлов выбежал на поле, но на 74-й минуте Игдисамов отправил его на обратную замену.
Без Матвея постепенно разладилось вообще всё – хоть прессинг, хоть выход из обороны. Вот на 23-й минуте Данилов и подставил Облякова неудобным пасом перед своей штрафной. Марадишвили с Бистровичем подсуетились в прессинге, а Беншимол с Рочей разобрались в штрафной.
В начале второго тайма участник чемпионата мира вообще разошёлся – не раз он пускался в опасные быстрые атаки, но реализация подводила. На 66-й минуте Беншимол вновь понёсся вперёд, крутых вариантов для продолжения не нашёл, но помогла самоуверенность Матуса Алвеса. Вместо того, чтобы выбить куда подальше, он начал ласкать мяч в своей штрафной – Лончар таких нежностей не оценил. После удара Беншимола ЦСКА уже горел 1:2.
Но свою игру команда Игдисамова так и не нашла. Гол Кармо – вспышка индивидуализма и удачи. Выход Гонду 1 на 1 – тут Бардыбахин с Эсковалем почему-то почувствовали себя Хайнце и Эвра из «МЮ» – «Милан» 2007 года и сшибли друг друга.
Ничьей вряд ли кто-то сильно доволен
Хотя «Акрон», конечно, рад больше. Без 9 игроков на фоне разгрома в дерби с очередным быстро пропущенным голом команда показала характер и, видимо, продлила пребывание своему главному тренеру. Другое дело, что при счёте 2:1 шанс на победу казался реальным – «Акрон» игру контролировал. А с ничьей у команды лишь 3 балла в 6 турах – это график вылета. Локальные успехи, как 0:0 с «Локо», камбэк с «Родиной» или кубковая победа над ЦСКА уже были – оттолкнуться и взять победную планку в РПЛ от них не получается.
А у ЦСКА вновь не получается провести относительно ровный матч. Беды после впечатляющего дебюта ничего не предвещало, тем более в соперниках обескровленная команда, которую называют главным претендентом на вылет.
Теперь главное, чтобы потеря очков оказалось самой болезненной. Эдуард Безуглов уже сообщил, что у Кисляка предварительно ушиб крестцово подвздошного сустава – «ушиб» звучит не так страшно.
Чемпионат России
6 тур
6 тур
"Акрон" - ЦСКА - 2:2
Голы: Роча, 23, Беншимол, 66 - Лусиано, 13, Кармо, 77.
Голы: Роча, 23, Беншимол, 66 - Лусиано, 13, Кармо, 77.
"Акрон": Гудиев, Роча, Витор, Бардыбахин, Эсковаль, Бистрович (Хосонов, 82), Лончар, Марадишвили (Дмитриев, 71), Попенков, Беншимол, Дуду (Базилевский, 87).
ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Данилов, Гайич (Мусаев, 74), Алвес, Обляков, Глебов, Кисляк (Козлов, 20, Абдулкадыров, 74), Попович (Кармо, 59), Лусиано.
Предупреждения: Попенков, 32, Бистрович, 73, Эсковаль, 73, Лусиано, 73, Витор, 90+2, Дмитриев, 90+3.
Фото: ПФК ЦСКА, ФК Акрон