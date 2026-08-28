Форвард "Акрона": эта команда будет давать максимум вне зависимости от того, кто выходит на поле

"Эта команда будет давать максимум вне зависимости от того, кто выходит на поле. У нас много травмированных на данный момент. Возможно, у "Акрона" нет достаточно качеств, которые есть у другой команды, но в такие моменты и включается желание", - сказал Беншимол "Матч ТВ".
Сегодня, 28 августа, "Акрон" сыграл вничью с ЦСКА в рамках шестого тура РПЛ. Нападающий Лусиано Гонду вывел гостей вперед на 13-й минуте игры. Спустя десять минут хозяева поля сравняли счет, а на 66-й повели благодаря голам защитника Йомара Рочи и форварда Жилсона Беншимола. "Армейцы" спаслись на 77-й минуте после точного дальнего выстрела вингера Энрике Кармо.