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Форвард "Акрона": эта команда будет давать максимум вне зависимости от того, кто выходит на поле

Нападающий "Акрона" Беншимол прокомментировал ничью с ЦСКА в шестом туре РПЛ.
Фото: РПЛ
"Эта команда будет давать максимум вне зависимости от того, кто выходит на поле. У нас много травмированных на данный момент. Возможно, у "Акрона" нет достаточно качеств, которые есть у другой команды, но в такие моменты и включается желание", - сказал Беншимол "Матч ТВ".


Сегодня, 28 августа, "Акрон" сыграл вничью с ЦСКА в рамках шестого тура РПЛ. Нападающий Лусиано Гонду вывел гостей вперед на 13-й минуте игры. Спустя десять минут хозяева поля сравняли счет, а на 66-й повели благодаря голам защитника Йомара Рочи и форварда Жилсона Беншимола. "Армейцы" спаслись на 77-й минуте после точного дальнего выстрела вингера Энрике Кармо.

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