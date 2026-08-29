Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Факел
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
Ростов2 тайм
Ахмат
20:00
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
20:00
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ленинградец
0 - 1 0 1
КАМАЗЗавершен
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
Урал2 тайм
Текстильщик
0 - 1 0 1
Велес2 тайм

Экс-арбитр РПЛ оценил пенальти в ворота "Факела" на последних минутах матча с "Зенитом"

Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал решение поставить пенальти в матче 6-го тура РПЛ "Факел" - "Зенит" (0:1).
Фото: ФК "Зенит"
"Надо смотреть на контакт в коленях. Именно он происходит в первую очередь – игрок "Факела" попадает коленом в колено Кондакова.

Да, дальше уже идет удар от игрока "Зенита", но сначала ему попали в колено, поэтому решение назначить пенальти – верное", - сказал Федотов.

Сегодня, 29 августа, состоялся матч шестого тура чемпионата России, в котором "Факел" принимал на своем поле "Зенит". Игра проходила в Воронеже и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. На 90+3-й минуте нападающий Александр Соболев реализовал пенальти. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым.

Напомним, с 85-й минуты петербургская команда играла в меньшинстве после прямого удаления защитника Игоря Дивеева.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 12
  • Нравится
  • -6
  • Не нравится