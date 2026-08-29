Экс-арбитр РПЛ оценил пенальти в ворота "Факела" на последних минутах матча с "Зенитом"

Фото: ФК "Зенит"

Да, дальше уже идет удар от игрока " Зенита ", но сначала ему попали в колено, поэтому решение назначить пенальти – верное", - сказал Федотов.

"Надо смотреть на контакт в коленях. Именно он происходит в первую очередь – игрок "Факела" попадает коленом в колено Кондакова.Сегодня, 29 августа, состоялся матч шестого тура чемпионата России, в котором "Факел" принимал на своем поле "Зенит". Игра проходила в Воронеже и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. На 90+3-й минуте нападающий Александр Соболев реализовал пенальти. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым.Напомним, с 85-й минуты петербургская команда играла в меньшинстве после прямого удаления защитника Игоря Дивеева.