Пенальти из воздуха? «Зенит» вырвал победу у «Факела» после спорного решения Фролова

До этого момента матч вполне мог закончиться без голов. «Зенит» значительно больше владел мячом, чаще атаковал и регулярно добирался до штрафной «Факела», однако воронежцы держались стойко. Хозяева не выглядели командой, которая готова просто отсидеться в обороне, и временами сами создавали серьезные проблемы сопернику.
Но концовка превратилась в настоящий триллер. Сначала «Зенит» остался в меньшинстве после удаления Игоря Дивеева, а затем получил шанс, который уже невозможно было упустить.
85-я минута: «Зенит» остается в меньшинстве
Еще за несколько минут до главного эпизода казалось, что судьба встречи может окончательно повернуться против команды Сергея Семака. У чужой штрафной произошла стычка между Дивеевым и Николаем Гиоргобиани. Защитник «Зенита» ответил на действия соперника резким движением и получил прямую красную карточку после просмотра VAR.
Петербуржцам пришлось заканчивать матч вдесятером. Для команды, которая и без того испытывала проблемы с реализацией, это выглядело серьезным испытанием.
Однако произошло обратное: именно после удаления «Зенит» не бросил атаковать и продолжил искать свой шанс. И в итоге нашел его там, где цена ошибки особенно высока, — в штрафной «Факела».
Пенальти, который решил всё
Компенсированное время. Луис Энрике получил мяч на фланге, ускорился, вошёл в штрафную и прострелил в центр. Передача пришлась на Даниила Кондакова, который готовился завершить атаку.
Именно в этот момент Равиль Нетфуллин оказался рядом с полузащитником «Зенита». Защитник «Факела» сыграл сзади, после чего Кондаков оказался на газоне. Свисток Антона Фролова прозвучал практически мгновенно.
Пенальти.
И вот здесь начинается самая интересная часть истории. Воронежцы были категорически не согласны с решением арбитра. Для хозяев эпизод выглядел как минимум спорным: матч подходил к концу, «Факел» практически выстоял против одного из главных фаворитов чемпионата, а один контакт в штрафной перечеркнул всю проделанную работу.
Для «Зенита» же всё выглядело иначе. Кондаков получил удар по ногам в штрафной, а значит, у судьи были основания назначить одиннадцатиметровый. В такой ситуации уже не имело значения, насколько убедительно команда Семака выглядела в атаке на протяжении предыдущих минут. У петербуржцев появился идеальный шанс решить матч одним ударом.
Соболев вновь не дрогнул
К мячу подошел Александр Соболев. Нападающий, вышедший на замену, получил возможность стать человеком, который принесет своей команде победу в крайне непростом матче. Соболев пробил мощно и по центру. Даниил Фролкин угадать направление не смог.
0:1.
Пожалуй, более символичной концовки для такого матча придумать сложно. «Зенит» провел большую часть встречи в поисках первого гола, потерял игрока из-за удаления, а затем всё равно получил три очка благодаря одному эпизоду в чужой штрафной.
Для Соболева этот гол стал особенно важным: форвард записал на свой счёт пятый мяч в сезоне чемпионата России и догнал Максима Глушенкова в списке лучших бомбардиров турнира.
«Факел» сделал почти всё, чтобы не проиграть
При этом было бы несправедливо сводить весь матч исключительно к пенальти. Воронежцы провели достойную встречу и на протяжении длительного времени не позволяли «Зениту» превратить своё преимущество во что-то материальное.
Петербуржцы контролировали мяч — 69% против 31%, нанесли 21 удар по воротам против восьми и пять раз попали в створ. Но куда важнее другое: «Факел» сохранял интригу практически до самого финального свистка.
Хозяевам дважды откровенно повезло с каркасом ворот. В первом тайме после удара Дивеева голкипер сумел перевести мяч в штангу, а после перерыва уже Фелипе Аугусто попал в каркас. Были моменты и у воронежцев — особенно опасно выглядели эпизоды с участием Гнапи и Ндоя.
То есть нулевой счет долгое время не выглядел случайностью. «Факел» действительно заслуживал того, чтобы оставаться в игре.
Пенальти, который решил исход матча
Именно поэтому пенальти в концовке оставляет после себя больше вопросов, чем обычный одиннадцатиметровый. Один контакт решил судьбу встречи, в которой «Факел» почти 90 минут сопротивлялся фавориту и уже видел перед собой ничью.
Можно спорить о том, был ли контакт достаточным для назначения пенальти. Но совершенно очевидно другое: для хозяев цена этого эпизода оказалась максимальной. Ещё секунда — и мяч, возможно, ушёл бы в сторону, Кондаков продолжил бы движение, а «Факел» получил бы шанс сохранить ничью. Вместо этого Фролов указал на точку, а Соболев поставил в матче точку.
Ирония в том, что еще несколько минут назад «Зенит» выглядел командой, которой приходится спасать хотя бы одно очко. После удаления Дивеева петербуржцы оказались в меньшинстве и рисковали окончательно потерять контроль над игрой. Но футбол иногда устроен именно так: команда может получить численный недостаток, а спустя несколько минут — решающий шанс на победу.
«Зенит» вырвал победу — «Факел» остался ни с чем
Итоговая статистика говорит о серьезном преимуществе гостей, но счет — всего 1:0. «Зенит» действительно был ближе к победе, однако до компенсированного времени никак не мог подтвердить это преимущество главным показателем — забитым мячом.
В итоге все решил одиннадцатиметровый. Не комбинация, не дальний удар и не индивидуальный проход, а спорный эпизод в штрафной, который мгновенно изменил настроение на стадионе.
Для «Зенита» это победа характера. Петербуржцы не бросили играть после удаления, продолжили идти вперед и дождались своего шанса. Для «Факела» — болезненное поражение, ведь команда была в нескольких минутах от ничьей с одним из лидеров чемпионата.
Но теперь главный вопрос после матча звучит не «почему «Зенит» победил?», а гораздо острее: был ли этот пенальти действительно настолько очевидным, чтобы именно он решил судьбу всей встречи?
Факт остается фактом: Фролов указал на точку, Соболев забил, а «Зенит» увез из Воронежа три очка. Остальное еще долго будут обсуждать.
Фото: официальный сайт ФК «Зенит».