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Артига объяснил преображение "Рубина" во втором тайме матча с "Динамо"

Наставник "Рубина" Франк Артига оценил игру команды после победы над махачкалинским "Динамо" в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
Специалист отметил действия футболистов после перерыва, когда казанцы сумели заметно прибавить в активности.

- Да, действительно совершенно два разных тайма получилось. Хочу выделить игроков, они здорово поменяли ход игры во втором тайме. Второй тайм ребята провели гораздо интенсивнее и активнее. Хочу похвалить игроков. Мы вносили тактические изменения, но это заслуга всех игроков. Жаль, что случился пенальти и, но хочу сказать что ребята молодцы, они сами поняли, что нужно прибавлять и справились с этим, - цитирует Артигу "Матч ТВ".

Все четыре мяча во встрече были забиты после перерыва. В итоге "Рубин" добился победы - 3:1.

После шести матчей казанцы набрали девять очков и располагаются на седьмой строчке чемпионата России. 7 сентября "Рубин" примет грозненский "Ахмат".

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