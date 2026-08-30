Артига объяснил преображение "Рубина" во втором тайме матча с "Динамо"

- Да, действительно совершенно два разных тайма получилось. Хочу выделить игроков, они здорово поменяли ход игры во втором тайме. Второй тайм ребята провели гораздо интенсивнее и активнее. Хочу похвалить игроков. Мы вносили тактические изменения, но это заслуга всех игроков. Жаль, что случился пенальти и, но хочу сказать что ребята молодцы, они сами поняли, что нужно прибавлять и справились с этим, - цитирует Артигу "Матч ТВ".
Все четыре мяча во встрече были забиты после перерыва. В итоге "Рубин" добился победы - 3:1.
После шести матчей казанцы набрали девять очков и располагаются на седьмой строчке чемпионата России. 7 сентября "Рубин" примет грозненский "Ахмат".