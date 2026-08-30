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Бителло рассказал об атмосфере в "Динамо" после прихода Шварца

Полузащитник "Динамо" Бителло рассказал о взаимоотношениях футболистов команды с Сандро Шварцем.
Фото: ФК "Динамо"
По словам бразильца, немецкий специалист много общается с игроками и предоставляет каждому возможность проявить себя.

- У Шварца отличные отношения не только со мной, но и со всей командой. Сандро даёт всем возможность показать себя на поле, любит общаться с футболистами. Он очень честный - всегда говорит только то, что думает. Поэтому у меня с ним и внутри команды очень хорошие отношения, - цитирует Бителло "Чемпионат".

Шварц возглавил московский клуб нынешним летом. После шести туров под его руководством бело-голубые набрали 10 очков и занимают пятое место в таблице РПЛ. В последней встрече чемпионата "Динамо" на выезде победило "Локомотив" со счётом 1:0.

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