Карседо объяснил потерю очков "Спартака" в матче с "Оренбургом"

- Понимали, что игра будет сложной. К тому же соперник перешёл на схему в пять защитников. Да и не повезло нам. Сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол. К сожалению, сегодня так, - цитирует Карседо "Матч ТВ".
Отдельно тренер оценил взаимодействие Манфреда Угальде и Мирлинда Даку. По словам Карседо, взаимопонимание между футболистами постепенно улучшается, однако им ещё требуется время на адаптацию.
Встреча в Москве завершилась со счётом 1:1. "Спартак" набрал 13 очков и занимает второе место в таблице РПЛ, уступая лидирующему "Краснодару" на пять баллов.