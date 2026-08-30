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Карседо объяснил потерю очков "Спартака" в матче с "Оренбургом"

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо прокомментировал ничью с "Оренбургом" в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Испанский специалист считает, что красно-белым не хватило удачи, а пропущенный мяч стал следствием собственной ошибки.

- Понимали, что игра будет сложной. К тому же соперник перешёл на схему в пять защитников. Да и не повезло нам. Сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол. К сожалению, сегодня так, - цитирует Карседо "Матч ТВ".

Отдельно тренер оценил взаимодействие Манфреда Угальде и Мирлинда Даку. По словам Карседо, взаимопонимание между футболистами постепенно улучшается, однако им ещё требуется время на адаптацию.

Встреча в Москве завершилась со счётом 1:1. "Спартак" набрал 13 очков и занимает второе место в таблице РПЛ, уступая лидирующему "Краснодару" на пять баллов.

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