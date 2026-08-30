Дебютный гол Даку позволил "Спартаку" избежать дома поражения от "Оренбурга"

Полузащитник Руслан Куль вывел гостей вперед на 66-й минуте игры. Спустя десять минут хозяева сумели отыграться благодаря точному удару форварда Мирлинда Даку с пенальти.
Таким образом красно-белые потеряли очки и отпустили от себя в таблице "Краснодар".
Чемпионат России
6 тур
Голы: Даку, 76 (пен) - Куль, 66.
"Спартак": Максименко, Ву, Джику, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Умяров (Денисов, 77), Пруцев (Дмитриев, 69), Солари, Маркиньос, Угальде, Даку.
"Оренбург": Овсянников, Ведерников, Татаев, Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов (Минатулаев, 77), Пуэбла (Назаренко, 61), Рыбчинский (Касаджиков, 61), Куль, Гузина (Жезус, 77).
Предупреждения: Ведерников, 36, Даку, 42, Паласиос, 45+2, Гузина, 59, Ву, 59, Минатулаев, 83, Сивис, 86, Овсянников, 90, Ценов, 90+1, Татаев, 90+2.