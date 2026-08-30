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Евсеев прокомментировал поражение махачкалинского "Динамо" от "Рубина"

Наставник махачкалинского "Динамо" Вадим Евсеев прокомментировал поражение от "Рубина" в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Мх
Специалист остался недоволен тем, как его команда провела вторую половину встречи.

- Прекрасный первый тайм сыграли, но не смогли выжать забитые мячи. Во второй половине перестали играть. Потому что испугались начинать атаки, начали выбивать мячи. Соперник начал давить. Мячи пропустили после своих ошибок. Вот и все. Соперник воспользовался нашими ошибками, - приводит слова Евсеева "Матч ТВ".

После первого тайма счёт оставался 0:0. Во второй половине встречи казанцы забили три мяча, тогда как махачкалинская команда ответила одним голом. Матч в Казани завершился победой "Рубина" - 3:1.

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