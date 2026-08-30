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"Рубин" забил два мяча в концовке и победил махачкалинское "Динамо"

"Рубин" одержал победу над махачкалинским "Динамо" в матче 6-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
Игра в Казани завершилась со счётом 3:1.

Счёт был открыт на 62-й минуте - за хозяев отличился Илья Рожков. Через 11 минут Миро реализовал пенальти и восстановил равенство. В концовке казанцы забили ещё дважды: на 87-й минуте мяч в ворота гостей отправил Александар Юкич.

Точку в матче поставил Богдан Йочич, отличившийся на 90+5-й минуте.

Чемпионат России

6 тур

Голы: Рожков, 62, Юкич, 87, Йочич, 90+5 - Миро, 73 (пен).

"Рубин": Ставер, Мальдонадо, Урозов, Рожков, Лобов, Грипши (Безруков, 46), Сааведра (Самошников, 79), Ходжа, Кузнецов (Арройо, 46), Юкич (Йочич, 89), Сиве.

"Динамо" Махачкала: Т. Магомедов, Аззи (Сандрачук, 74), Аларкон, Ахмедов (Зинович, 73), Алибеков, Апшацев (Александров, 73), Мрезиг, Глушков, Смелов (Лесовой, 46), Сундуков, Агаларов (Миро, 61).

Предупреждения: Аларкон, 32, Ходжа, 60, Ахмедов, 66, Сааведра, 75, Миро, 80, Арройо, 80, Юкич, 88.

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