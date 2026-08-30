"Рубин" забил два мяча в концовке и победил махачкалинское "Динамо"

Фото: ФК "Рубин"

Игра в Казани завершилась со счётом 3:1.Счёт был открыт на 62-й минуте - за хозяев отличился Илья Рожков. Через 11 минут Миро реализовал пенальти и восстановил равенство. В концовке казанцы забили ещё дважды: на 87-й минуте мяч в ворота гостей отправил Александар Юкич.Точку в матче поставил Богдан Йочич, отличившийся на 90+5-й минуте.Чемпионат России6 тур: Рожков, 62, Юкич, 87, Йочич, 90+5 - Миро, 73 (пен).Ставер, Мальдонадо, Урозов, Рожков, Лобов, Грипши (Безруков, 46), Сааведра (Самошников, 79), Ходжа, Кузнецов (Арройо, 46), Юкич (Йочич, 89), Сиве.Т. Магомедов, Аззи (Сандрачук, 74), Аларкон, Ахмедов (Зинович, 73), Алибеков, Апшацев (Александров, 73), Мрезиг, Глушков, Смелов (Лесовой, 46), Сундуков, Агаларов (Миро, 61).Аларкон, 32, Ходжа, 60, Ахмедов, 66, Сааведра, 75, Миро, 80, Арройо, 80, Юкич, 88.