Червиченко - о "Спартаке": смогли отмазаться только за счёт пенальти - такой себе претендент на золото

Фото: ФК "Спартак"

Все время так у "красно-белых": выдать блестящий матч с конкурентом, а потом неудачно сыграть с аутсайдером. В итоге только за счёт пенальти смогли "отмазаться" - такой себе претендент на золото. А в целом каких-то очень серьезных моментов не было у ворот соперника. Только в первом тайме разве что, - сказал Червиченко.