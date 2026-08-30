Червиченко - о "Спартаке": смогли отмазаться только за счёт пенальти - такой себе претендент на золото

- Мои пророчества о том, что после великолепного матча с "Зенитом", вполне возможно, будет какой-нибудь невзрачный и не очень приятный по результату матч, нашли подтверждение. Команда, которая больше относится к аутсайдерам, чем к середнякам, смогла добиться результата в матче со "Спартаком".
Все время так у "красно-белых": выдать блестящий матч с конкурентом, а потом неудачно сыграть с аутсайдером. В итоге только за счёт пенальти смогли "отмазаться" - такой себе претендент на золото. А в целом каких-то очень серьезных моментов не было у ворот соперника. Только в первом тайме разве что, - сказал Червиченко.
Игра завершилась со счётом 1:1. По итогам шести туров у "Спартака" 13 очков и второе место в РПЛ, тогда как "Оренбург" с семью баллами находится на восьмой строчке.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info