"Нижний Новгород" не удержал преимущество в два мяча в игре с "Волгой"

"Нижний Новгород" и ульяновская "Волга" поделили очки в матче 9-го тура Первой лиги.

Фото: ФК "Нижний Новгород"

Встреча завершилась со счётом 2:2. Хозяева уже к 25-й минуте получили преимущество в два мяча. Вячеслав Грулёв открыл счёт на 14-й минуте, после чего Владислав Сарвели удвоил преимущество команды. До перерыва Астемир Хашкулов сократил отставание "Волги", отличившись на 38-й минуте.



Ульяновская команда отыгралась во втором тайме - на 62-й минуте Андрей Никитин установил окончательный счёт.