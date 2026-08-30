Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Родина
0 - 3 0 3
БалтикаЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
ОренбургЗавершен
Рубин
3 - 1 3 1
Динамо МхЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен
Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Сочи
2 - 1 2 1
ЧелябинскЗавершен
Нижний Новгород
2 - 2 2 2
Волга УлЗавершен

"Нижний Новгород" не удержал преимущество в два мяча в игре с "Волгой"

"Нижний Новгород" и ульяновская "Волга" поделили очки в матче 9-го тура Первой лиги.
Фото: ФК "Нижний Новгород"
Встреча завершилась со счётом 2:2. Хозяева уже к 25-й минуте получили преимущество в два мяча. Вячеслав Грулёв открыл счёт на 14-й минуте, после чего Владислав Сарвели удвоил преимущество команды. До перерыва Астемир Хашкулов сократил отставание "Волги", отличившись на 38-й минуте.

Ульяновская команда отыгралась во втором тайме - на 62-й минуте Андрей Никитин установил окончательный счёт.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится