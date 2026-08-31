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Адиев: "Родина" и "Динамо" Мх не заслуживали трех пропущенных мячей

Вчерашние встречи "Родина" - "Балтика" и "Рубин" - "Махачкала" 6-го тура РПЛ для Rusfootball.info прокомментировал известный российский тренер Магомед Адиев.
Фото: ФК "Крылья Советов"
- "Балтика" играла в свой фирменный вертикальный футбол с быстрыми переходными фазами. "Родина" тоже в своем испанском стиле предстала - с коротким и средним пасом. Можно сказать, нашла коса на камень. Балтийцам очень удобно играть против таких команд, закрывая линии и перехватывая мячи. Но счет, конечно, крупноват.

"Махачкала" в Казани тоже не заслуживала трех пропущенных мячей. Неплохая игра была с обеих сторон, а в первом тайме так и вовсе гости выглядели поинтереснее. В концовке не хватило напора, который как раз вкупе с конкретикой продемонстрировал "Рубин".

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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