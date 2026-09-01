Орлов: после "Спартака" в "Зените" начались серьезные разборы

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации в "Зените".

Фото: ФК "Зенит"

После "Спартака" начались серьёзные разборы, я так понимаю. И сейчас Сергей Семак подтверждает: неприкасаемых нет, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".