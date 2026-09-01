Орлов: после "Спартака" в "Зените" начались серьезные разборы

- Чего не хватает в игре "Зенита", чтобы забивать с игры, а не с пенальти? В команде началась перестройка. Пять новых игроков вышли в составе с первых минут.
После "Спартака" начались серьёзные разборы, я так понимаю. И сейчас Сергей Семак подтверждает: неприкасаемых нет, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
В пятом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде уступил московскому "Спартаку" со счетом 0:2. В шестом туре команда Сергея Семака одержала выездную победу над воронежским "Факелом" со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал Александр Соболев, реализовавший пенальти.
После 6 сыгранных туров сине-бело-голубые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе.